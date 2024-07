Il Mattino – Osimhen sempre in attesa di lasciare Napoli. Lukaku sempre nome caldo per sostituirlo, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle manovre in attacco in casa Napoli. Secondo il quotidiano sebbene Osimhen non sia ancora stato ceduto, il Napoli si sta muovendo per ingaggiare Romelu Lukaku, reduce dalla stagione vissuta alla Roma. Il centravanti belga sarebbe una richiesta avanzata da Conte al presidente De Laurentiis, un tassello cruciale per il proprio scacchiere tattico. Il manager del nigeriano potrebbe arrivare a Dimaro in questo fine settimana proprio per aggiornare Osimhen, che all’improvviso non sembra avere più questa fretta di andar via. Ma la priorità è Lukaku, che Conte considera ideale per il suo 3-4-2-1. Con il suo agente il discorso è avviato da tempo.