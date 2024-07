L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Mario Hermoso. Secondo il quotidiano dopo l’acquisto di Buongiorno il Napoli ha l’accordo vicino con Hermoso. Un sì però in standby. Nelle ultime ore i manager dello spagnolo hanno ancora ridotto le proprie richieste di commissione ma Hermoso sa che deve aspettare che il Napoli sfoltisca la difesa. Conte non ha fretta, la priorità era Buongiorno ed è stato accontentato. Hermoso ha lasciato intendere che è disposto ad aspettare che il club risolva le proprie questioni. Il nodo da sciogliere riguarda le cessioni: Natan, Ostigra e Juan Jesus sono candidati all’addio e dovrebbero trovarsi una sistemazione.