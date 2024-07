L’edizione odierna de il Mattino ha fatto sulla situazione spinosa legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano una delle priorità del Napoli è definire il futuro di Osimhen. L’agente del nigeriano potrebbe arrivare a Dimaro in questo fine settimana proprio per aggiornare Osimhen. Il calciatore più pagato della serie A con i suoi 12 milioni di ingaggio, non sembra avere più questa fretta di andar via. L’addio di Osimhen è una priorità. Non è separato in casa ma tutti sanno che sono queste le ore decisive. L’Al Ahli Riad è l’ultima spiaggia, nel caso in cui il Psg continui a tenersi alla larga.