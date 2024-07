L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano Giovanni Simeone vuole giocare con maggiore continuità ed è per questo che potrebbe lasciare Napoli, dove non l’ha mai avuta. Il Napoli resta in attesa di sciogliere anche il nodo del Cholito, ieri fuori causa un po’ prima della conclusione della seduta. Qualcosa comincia a muoversi, anche all’estero. In Francia pare che sia finito nel mirino dell’OM di De Zerbi, ma siamo ancora a dei sondaggi. Sul fronte delle cessioni, da definire anche le posizioni di Natan, Juan Jesus e Ostigard: ulteriori entrate sono inevitabilmente legate alle uscite.