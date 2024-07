L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa per Alessandro Buongiorno al Napoli. Secondo il quotidiano intorno alle 13, una volta terminate le visite mediche il giocatore e l’agente raggiungono la sede di Filmauro, dove ad attenderli ci sono De Laurentiis e l’ad Chiavelli. Un po’ di ristoro e poi le firme. E così, dopo pranzo, Buongiorno è un giocatore del Napoli, prima ancora del tweet del presidente. Investimento enorme da circa 40 milioni bonus compresi, considerando che il club quest’anno non avrà a disposizione i maxi introiti della Champions e neanche quelli della Conference. Unico club in grado di soddisfare le richieste del Torino e anche l’unico a dimostrare attraverso il lavoro del ds Manna, la volontà di chiudere l’operazione. Buongiorno, ha firmato un quinquennale con ingaggio di base da 2,5 milioni e una clausola rescissoria da 70 milioni attiva dal terzo anno in poi. Dopo il brindisi i saluti. Alessandro ora andrà in vacanza. L’appuntamento con Conte è fissato a Castel di Sangro dal 25 luglio.