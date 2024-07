Buongiorno si presenta ai tifosi: “Non vedo l’ora di incontrarvi a Castel di Sangro!”

Oggi è il Buongiorno Day. I giochi di parole e i famosi “meme” (foto e video divertenti che girano sui social) si accumulano per celebrare il terzo acquisto dell’era Conte. “Alessandro Buongiorno is proud to be one of us” (Alessandro Buongiorno è orgoglioso di essere uno di noi), si legge nei post pubblicati dalla SSC Napoli. Sempre dai social arrivano anche le prime parole dell’ormai ex Torino. “Ciao ragazzi, sono orgoglioso di poter indossare questa maglia.– ha detto Buongiorno – Non vedo l’ora di incontrarvi a Castel di Sangro. Un abbraccio a tutti e forza Napoli”.

Di seguito il filmato pubblicato sui canali ufficiali della società.