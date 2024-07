Romano: “Il sogno del Psg era Kvaratskhelia, ma il club azzurro non ha ceduto”

Fabrizio Romano è stato ospite della trasmissione su Youtube Kick Off. Il noto esperto di mercato si è soffermato sulla situazione di Khvicha Kvaratskhelia. Romano ha fatto sapere che il Napoli non ha ceduto alle offerte del Psg e che ora procederà al rinnovo del contratto del georgiano. Ecco le parole del giornalista:

“Il sogno del PSG era Kvaratskhelia e dietro le quinte i dirigenti parigini ci hanno provato sia con il Napoli che con il calciatore. Il club azzurro però non ha ceduto, per Conte è intoccabile e ora il Napoli è pronto a rinnovargli il contratto, com’è stato ribadito sia in pubblico che in privato”.