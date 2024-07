Napoli Summer Pass: arriva l’offerta per poter vedere le amichevoli su Onefootball. I dettagli

Fine vacanze per gli azzurri, almeno per quelli che non hanno fatto Europeo o Coppa America. Il Napoli è ritornato a lavoro e, dopo il raduno di Castel Volturno, è partito alla volta di Dimaro, in Trentino, per la prima parte della preparazione. E’ proprio lì che quelli che ormai possiamo chiamare i ragazzi di Conte, giocheranno le prime amichevoli con Anaune Val di Non e Mantova. La spedizione si trasferirà poi in Abruzzo, a Castel di Sangro. Nella provincia di L’Aquila proseguirà il programma con le amichevoli contro Adana Demispor, Brest e Girona.

La SSC Napoli ha fatto sapere che le cinque amichevoli saranno trasmesse in esclusiva sull’app Onefootball. La sfida con l’Anaune sarà gratuita, dopo di che, per poter vedere gli altri quattro match, il Napoli propone l’offerta Napoli Summer Pass. Si tratta di un accesso a tutte le gare al costo di €14,99, garantendo un risparmio del 35% rispetto all’acquisto delle singole partite. A partire dal 20 luglio sarà possibile acquistare la gara singola.

Questi i costi e le rispettive date con orari:

Napoli vs Anaune Val di Non 16/07/2024 h 18:00: gratis

Napoli vs Mantova 20/07/2024 h 18:00: €1,99

Napoli vs Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00: € 6,99

Napoli vs Brest 31/07/2024 h 20:00: € 6,99

Napoli vs Girona 03/08/2024 h 18:30: € 6,99

La procedura per acquistare le gare è molto semplice: l’utente dovrà dovrà registrarsi sull’app o sul sito di Onefootball e successivamente digitare “Napoli” nella barra delle ricerche. Da qui, si accederà al profilo del club e selezionare “partite” e seguire le istruzioni.