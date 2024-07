Giuffredi: “Mario Rui vuole tornare in patria, ma Conte lo valuterà in ritiro”

Il procuratore sportivo di Mario Rui, Di Lorenzo e altri calciatori azzurri Mario Giuffredi ha parlato dei suoi assistiti a Canale 8.

Ecco le sue parole: “Mario Rui ha espresso un pensiero: dopo sette anni, vorrebbe tornare in Portogallo. Oggi c’è un ritiro con un allenatore nuovo che vuole capire e valutare quello che è il valore dei giocatori e la possibilità di farli entrare nel suo calcio, perché quando li alleni è tutta un’altra cosa. Aspettiamo di capire quale sarà il pensiero di Antonio Conte su Mario Rui dopo questo ritiro. Il pensiero del calciatore è quello, non perché non voglia più stare a Napoli, ma perché dopo sette anni sente anche il bisogno di tornare in patria”.

Su Gaetano, il procuratore ha detto: “Gaetano è sempre stato molto sottovalutato. Se il Napoli non crederà in lui, è giusto che venga venduto a titolo definitivo”.

Infine, Giuffredi ha parlato di Di Lorenzo: “Ci sono state mille situazioni che hanno generato diverse problematiche e Di Lorenzo si è trovato immerso nei problemi, provava a uscirne fuori insieme all’allenatore e alla squadra senza riuscirci. Era in uno stato di sconforto, come ha descritto nella lettera. Tutte queste cose le affronterò pubblicamente quando incontrerò la stampa il 22 luglio. In quell’incontro sarà fatta chiarezza sulla cronistoria di quanto è successo, per far capire ai tifosi cosa ha portato Di Lorenzo a quello stato d’animo. Non era il momento di chiarire le cose ma risolverle, ora una volta risolte si può chiarire tutto essendo sgombri da cattivi pensieri”.