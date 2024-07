Di Marzio: “Greenwood, Inserimento del Napoli: il punto della situazione”

Nelle ultime ore aveva preso quota la voce di un accordo ormai raggiunto tra Manchester United e Napoli per l’acquisto di Mason Greenwood. Attraverso il proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio ha voluto fare il punto della situazione.

Ecco quanto si legge: “Negli ultimi giorni si è inserito il Napoli, che segue il giocatore da tempo. Manna vuole inserire un giocatore offensivo in più in squadra per rinforzare l’attacco di Conte ma prima deve completare un’uscita o almeno impostarla”.

Infine Di Marzio ha concluso: “Se Greenwood non andrà a Marsiglia, il Napoli potrà quindi tentare di affondare il colpo per l’inglese con un’operazione simile a quella impostata dal Marsiglia ma con i pagamenti diluiti nel tempo. L’opzione Lazio, che era interessata al giocatore, sta invece perdendo quota”.