ULTIM’ORA – Di Marzio: “Serve un fattore prima di chiudere per Hermoso”

L’esperto di Calciomercato Sky Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Calciomercato – L’Originale” su Mario Hermoso, facendo un focus sul mercato azzurro:

“Rafa Marin, Buongiorno, ma non solo. Il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata, in particolare per quanto riguarda la difesa. Gli azzurri continuano a seguire Mario Hermoso, svincolato dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid, ma a condizione che prima ci siano delle uscite dietro. Ormai da tempo il Napoli segue Mario Hermoso, con l’obiettivo di creare una difesa rivoluzionata con lui, Buongiorno e Rafa Marin.L’ex Atletico Madrid è stato seguito anche dall’Inter, che ora pare però aver cambiato obiettivo concentrandosi su un profilo più giovane. Per questo motivo il ds azzurro Manna potrebbe affondare il colpo, ma solo se ci saranno due uscite prima. Gli indiziati principali, in questo senso, sono Natan, Ostigard o Juan Jesus.Hermoso ha giocato 174 partite con la maglia dell’Atletico, di cui 45 nella passata stagione. Il difensore classe ’95 rappresenta un profilo esperto e allo stesso tempo non troppo avanti con l’età, in grado di poter far fare il salto di qualità al pacchetto arretrato a disposizione di Conte”.