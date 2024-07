TMW – Domani mattina Buongiorno sosterrà le visite mediche col Napoli, nel pomeriggio la firma fino al 2029

Nella giornata di domani Alessandro Buongiorno diverrà un nuovo giocatore del Napoli. Nella mattina svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart, per poi dirigersi nel quartier generale azzurro per firmare il contratto che lo legherà alla società di Aurelio De Laurentiis fino al 2029. Come riportato da TMW il difensore ha nei giorni scorsi salutato i suoi vecchi tifosi, ed ora è pronto ad iniziare la sua nuova avventura agli ordini di mister Antonio Conte. Per lui il Napoli spenderà tra i 35 e i 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e diverrà così uno degli acquisti più onerosi da parte del club.