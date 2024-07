È appena arrivata l’ufficialità: Rafa Marin è un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore centrale, classe 2020, arriva in azzurro dal Real Madrid, dopo una stagione in Liga con l’Alaves, con cui ha totalizzato 33 presenze. Firmerà un contratto che lo legherà in azzurro per le prossime stagioni. Di seguito, il tweet di Aurelio De Laurentiis. “Benvenuto Rafa!”

Benvenuto Rafa! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 10, 2024