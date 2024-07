Alessandro Buongiorno al Napoli: accordo raggiunto! Il club azzurro ha accontentato il suo allenatore trovando l’intesa con il Torino per il difensore granata: 40 milioni più altri 5 di bonus per il ritorno in Champions League la prossima stagione, quinquennale da 2,5 milioni al giocatore. Sarà il secondo giocatore più pagato dell’era ADL, il difensore più pagato. Ci sarà la clausola rescissoria, ad 70 milioni, valida dal 2027 ma solo per l’estero.

Come riportato da Il Mattino oggi in edicola, Conte potrebbe avere presto a disposizione anche Hermoso. Prosegue la trattativa con il centrale che si libera dall’Atletico Madrid: mancano solo piccoli dettagli con gli agenti, nonostante l’inserimento dell’Inter. Poi per gli azzurri arriverà il difficile: cedere uno tra Juan Jesus, Ostigard e Natan.