CorrSport – Pronti, via: inizia l’era Conte a Castel Volturno

Inizia l’era Conte a Castel Volturno.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Tantissimi tifosi, ieri mattina, hanno sfidato l’attesa e le temperature bollenti, che a ora di pranzo hanno sfi orato anche i quaranta gradi, per il nuovo saluto ai calciatori. I primi ad arrivare, oltre al Cholito, sono stati Juan Jesus e Osimhen, poi tutti gli altri: da Lindstrom a Politano, da Rrahmani ad Anguissa, da Mario Rui a Ostigard fino al giovane Popovic, uno dei volti nuovi assieme a Caprile e Cheddira. Storie diverse e destini differenti che si sono intrecciati per il primo dei due giorni di raduno prima della partenza di domani per Dimaro Folgarida, sede del primo ritiro estivo del Napoli fino al 21 luglio. Dal 25, poi, tutti a Castel di Sangro”.