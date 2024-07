“L’era di Thuram secondo” scrive il Corriere dello Sport in apertura sull’arrivo di Khephren Thuram alla Juventus, pronto a sfidare subito il fratello Marcus all’Inter. Il francese a casa Juve: vuole sfilare lo Scudetto all’interista. L’arrivo a Torino con papà Lilian e il benvenuto di Thiago. Ha firmato con i bianconeri fino al 2029. Da oggi in ritiro: niente Olimpiadi.

Sulle questioni di casa Napoli – “Osimhen, il suo sogno è la Premier” si legge in prima pagina.

Euro 2024 – Nel taglio alto spazio alla vittoria della Spagna sulla Germania in semifinale: “Yamal meglio di Pelè. Delusione Mbappè”. Vittoria per 2-1 delle Furie Russe trascinate dal 16enne, il più giovane in gol tra Europei e Mondiali.