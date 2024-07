Il Napoli, dopo essere intervenuto in maniera importante in difesa, attenderà più tempo per eventuali movimenti in entrata a centrocampo, in quanto Antonio Conte vorrà prima valutare alcuni giocatori in rosa, Cajuste e Gaetano in primis, per capire se potranno far parte del suo progetto. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“A centrocampo, ad esempio, piace molto Brescianini del Frosinone, un jolly duttile, un giocatore fisico ma di qualità e utile in zona gol, ma prima di poter riflettere su un’eventuale operazione, bisognerà prima aspettare qualche uscita. Cajuste verrà valutato da Conte, così come Gaetano che potrebbe partire di nuovo, stavolta a titolo definitivo (ci pensano Cagliari e Parma), ma sempre dopo aver lavorato in ritiro con il nuovo allenatore. Per questo motivo i tempi per il prossimo colpo potrebbero allungarsi”.