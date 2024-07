Attraverso il suo profilo Instagram, il portiere del Napoli, Gianluca Caprile, ha pubblicato una foto che lo ritrae alle prese con il primo allenamento in azzurro. Nella descrizione, un messaggio per i tifosi, breve ma deciso: “Contento e orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di iniziare. Forza Napoli!“.

Di seguito, il post pubblicato dal portiere azzurro.