Calciomercato – Il PSG si fa sotto per Osimhen: i francesi potrebbe affondare il colpo

Victor Osimhen è fortemente corteggiato nelle ultime ore dal PSG.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attaccante del Napoli potrebbe finire a Parigi in caso di pagamento della clausola: “Qualcuno, timidamente, gli ha chiesto di restare, ma l’ambizione di giocare in Premier League è ancora lì, nel cassetto dei desideri, in attesa che qualche club inglese paghi la clausola, lo apra e trasformi il sogno di Osi in realtà. Le pretendenti, però, sono altre. Almeno per il momento. C’è il Psg, che s’è rifatto vivo e che i famigerati 130 milioni li avrebbe eccome. Luis Enrique lo stima, il direttore sportivo Luis Campos, che lo portò a Lilla, l’adora: Osimhen avrebbe un posto garantito, da centravanti, con un bel po’

di fuoriclasse attorno e la sola, timida concorrenza di Gonçalo Ramos, visto che Kolo Muani i parigini hanno intenzione di cederlo”.