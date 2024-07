L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Mario Hermoso. Secondo il quotidiano una tazzina di caffè e un cuore azzurro. Solo un’illusione, al momento, virtualmente Hermoso usa i suoi profili social per far intendere che il sorpasso dell’Inter non c’è, ma in realtà è solo lo spot per la sua caffetteria. Ma quel cuore azzurro lascia intendere che Hermoso strizza l’occhio. Le commissioni che hanno un po’ bloccato l’operazione, sono state ridimensionate ma per De Laurentiis non sono ancora giuste. I bonus alla firma non piacciono al Napoli, ma bisogna accontentare Antonio Conte. Ora sullo spagnolo c’è anche l’Inter. Il Napoli è virtualmente in pole position, ma bisogna ancora attendere qualche altro incontro. Questo perchè Conte vuole il Napoli al completo il prima possibile. In difesa ormai i conti sono facili da fare: con Hermoso e Buongiorno destinati a un ruolo di primo piano e Marin a quello di riserva.