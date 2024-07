L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione intricata legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è virtualmente lontano, ma finchè i corteggiatori non troveranno un accordo con il Napoli dovrà essere a disposizione per il ritiro. Osimhen è reduce da un periodo di ferie piuttosto tribolato. Era stato convocato dalla Nigeria per le qualificazioni mondiali, ed ha disertato per infortunio alla caviglia e poi s’è scagliato contro il ct Finidi che aveva messo in dubbio l’infortunio. Sul fronte del mercato, in attesa che le inglesi si muovano, che il Psg assecondi i desideri di Luis Enrique e che il mercato arabo inizi è tutto un dilemma. La clausola da 130 milioni e l’ingaggio da 10 spaventano. E così, oggi è atteso a Napoli per il raduno della squadra e i test per Dimaro.