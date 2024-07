L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Rafa Marin. Secondo il quotidiano Marin è un gigante di 22 anni reduce da un campionato all’Alaves, dopo due stagioni con il Castilla in terza divisione spagnola. Lui arriva a Villa Stuart alle 15.21. Con lui ci sono due membri della sua agenzia e poi un’operatrice con videocamera che riprende la discesa dall’auto e l’ingresso in clinica. A seguire, stesso copione di Spinazzola: visite e test con il dottor Canonico. Marin, che si è legato fino al 2029 è costato 11 milioni di euro ma il Real Madrid potrà esercitare il diritto di recompra nel 2026 versando 25 milioni e nel 2027 versandone 35. Se però il club azzurro pagherà altri 10 milioni al Real nell’ estate 2025, la recompra sarà 50 milioni nel 2026 e a 70 nel 2027.