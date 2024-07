L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano i legali della società e quelli del giocatore hanno lavorato ininterrottamente anche ieri alla documentazione e ai contratti, per mettere a punto gli ultimi dettagli e poi dare il via libera al meccanismo finale. L’obiettivo è firmare domani a Roma, dopo le visite mediche. Buongiorno, tra l’altro, non è soltanto al centro di una tempesta di emozioni sospese tra passato, presente e futuro, ma è anche reduce dalla fatica aggiuntiva degli Europei.