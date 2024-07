Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, in questi minuti sul suo profilo X ufficiale ha annunciato il suo classico “here we go” per Alessandro Buongiorno al Napoli. Queste le sue parole:

“Alessandro Buongiorno al Napoli, here we go! Affare concluso dopo l’accordo di questa sera. Contratto quinquennale valido fino a giugno 2029 con clausola rescissoria del valore di 70 milioni di euro a partire da luglio 2027. Giovedì visite mediche e firma sul contratto”.