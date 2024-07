Sarebbe in corso in questi minuti lo scambio dei documenti tra Napoli e Torino per il contratto di Buongiorno.

Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky, secondo cui sarà domani il giorno della firma ufficiale che legherà l’ormai ex Torino al Napoli. Momenti importanti dunque per il passaggio del difensore, secondo acquisto del Napoli nella sessione di calciomercato. Il contratto avrà durata di cinque anni.