Doppio colpo in entrata per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Dopo Leonardo Spinazzola, che ha da poco terminato le visite mediche di rito a Villa Stuart, è appena arrivato anche il difensore Rafa Marin, che terminerà i controlli medici nel tardo pomeriggio. Il mercato del Napoli non finisce qui perchè è praticamente fatta per il passaggio di Alessandro Buongiorno dal Torino. Il difensore ha salutato stamattina i suoi ormai ex tifosi all’esterno del Filadelfia.