Sky – Osimhen, il Napoli vuole cederlo: il punto

Altri aggiornamenti da Sky Sport sul mercato del Napoli, in particolare su Victor Osimhen, che lascerà quasi sicuramente gli azzurri in estate. Le squadre interessate al nigeriano dovranno sborsare i 130 milioni di euro della clausola per acquistarlo, ma ad oggi una somma tale possono permettersela in poche. Questi gli aggiornamenti:

“La volontà del Napoli è chiara, vuole cederlo, al momento però non sono arrivate delle cifre che si avvicinano alla somma della clausola rescissoria. Qualche proposta potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, visto che dal 17 luglio aprirà il calciomercato arabo, e si stanno attrezzando per la nuova stagione”.