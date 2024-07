Gazzetta su Folorunsho: “il jolly del centrocampo partenopeo sarà incedibile per Conte”

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Michael Folorunsho può ricoprire più ruoli e per questo è considerato incedibile da Antonio Conte:

“Folorunsho non andrà via da Napoli, viene da una stagione da protagonista con l’Hellas Verona, firmerà un rinnovo fino al 2029. Il centrocampista azzurro può ricoprire più ruoli in più moduli, sarà davvero utile per Conte. Il centrocampista azzurro firmerà un rinnovo fino al 2029. Il tecnico ha in mente due moduli, il 3-4-3 e il 3-4-2-1. Michael può ricoprire il ruolo di centrocampista centrale in una linea a quattro oppure da mezzala nel primo modulo, mentre nell’altro può giocare come secondo trequartista”.