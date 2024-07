UFFICIALE – Il 10 luglio inizia la campagna abbonamenti del Napoli: le 3 fasi e i prezzi

Il Napoli ha annunciato l’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 ai suoi tifosi. La campagna inizierà il 10 luglio e gli azzurri offrono ai tifosi la possibilità di vedere le 19 gare della squadra in campionato più la sfida con il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia. Ci saranno 3 diverse fasi per i tifosi, la FASE 1 che inizierà il 10 luglio e sarà riservata agli abbonati della passata stagione per confermare il posto, dalle 12 del 10 luglio alle 23.59 del 22 luglio. La FASE 2 che partirà alle 12 del 23 luglio, fino alle 23.59 del 25 luglio, e sarà destinata per il cambio posto o settore dei tifosi abbonati nella passata stagione. Mentre la FASE 3 sarà la vendita libera, partirà il 29 luglio alle 12 e terminerà alle 23.59 del 9 agosto. I tifosi azzurri per acquistare l’abbonamento dovranno essere in possesso della FIDELITY CARD. Per tutti gli abbonati nella passata stagione ci saranno degli sconti, per gli UNDER 30 il 25% sul prezzo dell’abbonamento, riservato alle Curve inferiori, ai distinti inferiori e alla Tribuna Nisida. Mentre per gli UNDER 14 ci sarà uno sconto del 50% su tutti i settori dello stadio. Ci saranno dalla prossima stagione 2 nuovi settori: DISTINTI SUPERIORI PREMIUM e TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM. Questi i prezzi per i rinnovi, a sinistra i rinnovi interi, al centro quelli per gli U30 e a destra gli U14

CURVE INFERIORI 240 180 120

CURVE SUPERIORI 400 195

DISTINTI ANELLO INFERIORE 520 390 260

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 690 345

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 780 390

TRIBUNA NISIDA 890 670 445

TRIBUNA POSILLIPO 1340 670

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 1520 760

Questi i prezzi per chi si fa per la prima volta l’abbonamento

INTERO UNDER 30 UNDER 14

CURVE INFERIORI 280€ 210€ 140€

CURVE SUPERIORI 480€ 240€

DISTINTI ANELLO INFERIORE 630€ 480€ 315€

DISTINTI ANELLO SUPERIORE 850€ 425€

DISTINTI ANELLO SUPERIORE PREMIUM 980€ 490€

TRIBUNA NISIDA 1.050€ 790€ 525€

TRIBUNA POSILLIPO 1.550€ 775€

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 1.780€ 890