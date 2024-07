L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione riguardante Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano il Chelsea è intenzionato a cedere a titolo definitivo il giocatore belga e non in prestito, visto che la scadenza del contratto si avvicina. Il Milan resta indietro rispetto alla società azzurra nella corsa a Lukaku dal momento che quest’ultimo preferirebbe tornare a lavorare con Antonio Conte ma anche perché i rossoneri sperano di abbassare il prezzo di 44 milioni richiesto dal Chelsea. Il Napoli stesso non farà quest’offerta e spera infatti in uno sconto, che i Blues concederanno per cedere Lukaku, e quindi 25-30 milioni saranno sufficienti.