L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione del restyling dello stadio Maradona. Secondo il quotidiano lo stadio Maradona sarà rifatto in fretta. La concessione dei diritti di superficie per un lungo periodo da parte del Comune è la chiave di un’intesa che vedrà De Laurentiis protagonista, sperando che paletti burocratici non ostacolino l’operazione. Lo strumento per trasformare l’impianto è definito: si tratta del diritto di superficie. Dunque una concessione fino a 99 anni del bene immobiliare. Comune e Governo non metteranno però soldi, quello lo deve fare De Laurentiis, con sinergie istituzionali e super agevolazioni fiscali da parte del Governo. Il Presidente è al corrente della situazione, ha fatto le sue mosse e “sta usando le sue conoscenze per accelerare sulla stesura dei progetti. Il punto di partenza è che non ci sarà la pista di atletica: non la vuole nè la Uefa, nè De Laurentiis. Ma c’è un problema. Perché li si allenano atleti olimpionici e la pista di atletica dell’impianto di è l’unica di livello. Manfredi si è impegnato con il ministro Abodi di trovare alternative. E tre già sono state individuate. Una è quella di Bagnoli. Nel Parco dello sport o più probabilmente nel Parco urbano. Quindi lo stadio Albricci che però appartiene al demanio militare e si deve riqualificare. Quindi il Collana al Vomero, se mai tornerà utilizzabile. De Laurentiis potrà mettere mano a tutto quello che c’è dentro il Maradona e sotto, come i parcheggi e anche a quello è fuori all’impianto. La legge sugli di settembre 2023 prevede dunque investimenti anche extramoenia come un centro commerciale. Infatti nel cuore del Maradona il Patron ha sempre immaginato di installare il museo del Napoli, ristoranti, punti vendita.