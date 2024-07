L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e Rafa Marin. Secondo il quotidiano insieme a Spinazzola, il Napoli attende Rafa Marin. Il difensore ex Alaves è stato il primo colpo di Manna a Napoli, fortemente voluto dal d.s. e dall’allenatore. Marin dovrebbe sbarcare a Roma lunedì, ma il suo arrivo in Italia potrebbe slittare anche di un giorno per motivi personali. Di sicuro, l’iter sarà lo stesso di Spinazzola: prima tappa a Roma per visite e firma, poi sarà subito a disposizione di Conte. In Trentino sarà uno dei più seguiti dai tifosi, visto il trascorso nel vivaio del Real Madrid. Marin può giocare in tutte e tre le posizioni del nuovo tridente difensivo che ha in testa Conte. Avrà bisogno di tempo per adattarsi al nuovo mondo, ma la sfida lo eccita e lo stimola. Il Real ha voluto mantenere un’opzione di recompra per tre anni, convinto possa esplodere. Lo sperano tutti, specialmente Conte.