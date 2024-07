L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il Napoli in Germania ha inoltrato a Kvara la proposta di rinnovo ma attende ancora una risposta del giocatore. La proposta gli è stata recapitata dopo il blitz a Dusseldorf di De Laurentiis e Manna. Il ds ha incontrato il suo agente, Mamuka Jugeli, anche giovedì. Un confronto che però non è bastato per la fumata bianca. Ora toccherà al giocatore esporsi: accettare o rifiutare, ma in questo caso restando alle condizioni attuali. Non c’è una terza strada, non ci sono margini per l’addio. Per il Napoli e per Conte, infatti, Kvaratskhelia è incedibile e la pista Psg sta sfumando piano piano.