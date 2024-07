RILEGGI LIVE – Sorteggio calendario Lega Serie A. Il Napoli debutta a Verona! Juventus già alla quinta giornata. Tour de force dalla 10ma alla 13ma

Oggi alle 12 si terrà il sorteggio del calendario della Lega Serie A. Si partirà il giorno 17 agosto e si chiuderà il 25 maggio del 2025. Come per gli ultimi campionati, verrà mantenuto il sorteggio asimmetrico, dunque, il calendario varierà tra girone di andata e ritorno. Inoltre, è prevista l’alternanza assoluta. Per il Napoli di Antonio Conte, si partirà a Verona, contro l’Hellas. Alla quinta giornata invece, ci sarà il sentito match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Dal sorteggio, è emerso un vero e proprio tour de force dalla decima alla tredicesima giornata, in cui il Napoli fronteggerà di seguito Milan, Atalanta, Inter e Roma, approdando per ben due volte a San Siro. In occasione del girone di ritorno invece, il Napoli dovrà affrontare consecutivamente le trasferte all’Olimpico (alla 23sima con la Roma e alla 25sima con la Lazio). Di seguito, il calendario integrale dei partenopei.

GIORNATA 1 Hellas Verona-Napoli

GIORNATA 2 Napoli-Bologna

GIORNATA 3 Napoli-Parma

GIORNATA 4 Cagliari-Napoli

GIORNATA 5 Juventus-Napoli

GIORNATA 6 Napoli-Monza

GIORNATA 7 Napoli-Como

GIORNATA 8 Empoli-Napoli

GIORNATA 9 Napoli-Lecce

GIORNATA 10 Milan-Napoli

GIORNATA 11 Napoli-Atalanta

GIORNATA 12 Inter-Napoli

GIORNATA 13 Napoli-Roma

GIORNATA 14 Torino-Napoli

GIORNATA 15 Napoli-Lazio

GIORNATA 16 Udinese-Napoli

GIORNATA 17 Genoa-Napoli

GIORNATA 18 Napoli-Venezia

GIORNATA 19 Fiorentina-Napoli

GIORNATA 20 Napoli-Hellas Verona

GIORNATA 21 Atalanta-Napoli

GIORNATA 22 Napoli-Juventus

GIORNATA 23 Roma-Napoli

GIORNATA 24 Napoli-Udinese

GIORNATA 25 Lazio-Napoli

GIORNATA 26 Como-Napoli

GIORNATA 27 Napoli-Inter

GIORNATA 28 Napoli-Fiorentina

GIORNATA 29 Venezia-Napoli

GIORNATA 30 Napoli-Milan

GIORNATA 31 Bologna-Napoli

GIORNATA 32 Napoli-Empoli

GIORNATA 33 Monza-Napoli

GIORNATA 34 Napoli-Torino

GIORNATA 35 Lecce-Napoli

GIORNATA 36 Napoli-Genoa

GIORNATA 37 Parma-Napoli

GIORNATA 38 Napoli-Cagliari