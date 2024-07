Pierluigi Gollini, ormai ex portiere del Napoli, ha salutato sul suo profilo Instagram il Napoli e i tifosi, con tanto di dedica e ringraziamenti. Ecco cosa ha scritto:

“Un cammino meraviglioso, in campo e fuori. È stato straordinario essere parte di questa città e di questa squadra. Grazie per quello che mi avete dato. Eternamente grato”. In allegato il video.