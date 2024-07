Di Marzio: “Contatti continui tra Manna e Mamuka Jugeli per trattare il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia”

Sul proprio sito X l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia, a cui il Napoli vuole rinnovare il contratto in essere. Contatti continui tra il Ds azzurro Giovanni Manna ed il procuratore del georgiano Mamuka Jugeli, che si tengono in costante aggiornamento per discutere del nuovo contratto per il numero 77. A prescindere dall’intesa sul rinnovo l’ex Dinamo Tiblisi rimarrà al Napoli, è incedibile sia per la società che per il nuovo tecnico Antonio Conte. Il club sta facendo il possibile per trovare un accordo per un nuovo contratto, allontanando le voci che lo accostano al PSG. Questo il tweet: