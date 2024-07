Di Marzio: “Contatti continui tra l’agente di Buongiorno ed il Napoli per trovare l’intesa su contratto e diritti d’immagine

Arrivano nuovi aggiornamenti dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli ed Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato sul proprio profilo X sono continui i dialoghi tra le parti per trovare l’intesa definitiva sul contratto e sui diritti d’immagine. Nel frattempo gli azzurri hanno trovato l’accordo col Torino per 35 milioni più 5 di bonus. Iniziato nel frattempo l’incontro con l’agente del calciatore, a cui è presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Questo il tweet:

