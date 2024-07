UFFICIALE – Rese note le date della Coppa Italia 2024-25, debutto ad agosto per il Napoli di Conte! I dettagli

La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale diffuso attraverso il proprio sito, ha reso note le date in cui verrà disputata la Coppa Italia 2024/25. Il Napoli, classificatosi decimo in classifica, partirà dai trentaduesimi di finale del torneo, giocando quindi la sua prima partita stagionale ad agosto. Precisamente, la prima sfida cadrà il giorno 11 agosto 2024. Se i partenopei passassero questo turno, giocherebbero poi il 25 settembre per i sedicesimi del torneo. Solo dopo di quelli vi saranno gli ottavi, dai quali partiranno le big del campionato. Di seguito, le date della competizione.



Turno Preliminare: domenica 04/08/2024

Trentaduesimi: domenica 11/08/2024

Sedicesimi: mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale: mercoledì 04/12/2024; mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale: mercoledì 05/02/2025; mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata): mercoledì 02/04/2025

Semifinali (ritorno) :mercoledì 23/04/2025

Finale: mercoledì 14/05/2025