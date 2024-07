Victor Osimhen potrebbe rientrare nuovamente tra le priorità del Chelsea.

Lo riporta The Telegraph, secondo cui il centravanti nigeriano sarebbe favorelissimo ad un passaggio in Premier. I Blues potrebbero approfittare dello sconto per l’attaccante e provare a sondare economicamente il terreno al di sotto dei 130 milioni richiesti dal Napoli e previsti dalla clausola.