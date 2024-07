Sky – Di Marzio: “Lukaku sogna il Napoli! Il punto su Spinazzola”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato degli aggiornamenti molto importanti sul Napoli, in particolare su Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole:

“Il Napoli e Conte ha un feeling importante per Lukaku. Il belga ha messo gli azzurri al primo posto nelle sue preferenze, poichè vuole tornare a lavorare con Conte e perchè il Napoli è stato il primo club a muoversi in anticipo. Questo, non esclude altre situazioni, come quella del Milan. Ad oggi però, Lukaku spera di andare al Napoli.

Spinazzola è più vicino agli azzurri, ma non è ancora chiusa del tutto”.