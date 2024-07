Sky – Buongiorno, fissato per oggi un nuovo incontro tra il Napoli e l’agente. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha rivelato che in giornata il Napoli e l’agente di Alessandro Buongiorno, Giuseppe Riso, si incontreranno. Il tema sarà discutere degli accordi economici e della durata del contratto. Di seguito, ecco quanto si legge sul sito ufficiale di Di Marzio.

“Il Napoli è sempre più vicino ad Alessandro Buongiorno. Nella giornata di martedì 2 luglio, il club azzurro e il Torino si sono incontrati e stanno lavorando sulla base di 35 milioni di euro (Qui la notizia completa). Nella giornata di mercoledì 3 luglio è in programma un nuovo incontro con l’agente del classe 1999. Dopo l’avvicinamento delle ultime ore, il Napoli vuole arrivare alla fumata bianca per Alessandro Buongiorno e regalare un nuovo difensore ad Antonio Conte dopo Rafa Marin. Nella giornata di mercoledì 3 luglio è in programma un nuovo incontro tra il Napoli e l’agente del classe 1999, Giuseppe Riso. Si lavora per definire gli accordi economici e sulla durata del contratto. Il Napoli, intanto, si è avvicinato alle richieste del Torino: sul tavolo 35 milioni di euro per arrivare al capitano granata, reduce dall’esperienza a Euro2024 con l’Italia”.