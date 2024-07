KKN – Manna scatenato, vuole portare 4 giocatori a Conte già a Dimaro! I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito del mercato del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il Ds del Napoli Giovanni Manna sta lavorando per consegnare 4 colpi ad Antonio Conte già a Dimaro. Il primo, Rafa Marin, è già stato chiuso e lo si potrà vedere già in ritiro: ora toccherà svolgere le visite mediche. È a buon punto la trattativa per Leonardo Spinazzola, attualmente svincolato: per lui ci sarà un biennale. Ieri, Manna si è incontrato con il suo agente Davide Lippi. Anche la trattativa per Alessandro Buongiorno del Torino è in una buona direzione, ora bisognerà convincere il Torino. La società partenopea ha informato quella torinista che c’è stato un incontro con Giuseppe Riso, l’agente del difensore, con il quale si sono definiti i vari dettagli. Per quanto riguarda Mario Hermoso si continua a lavorare: si sta cercando di limare le commissioni richieste dall’entourage.