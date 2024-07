Gazzetta – Lukaku tra Napoli e Milan: senza cedere Osimhen si fa dura

Lukaku è in cima alla lista dei desideri di Napoli e Milan.

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, però, gli azzurri sarebbero limitati dalla mancata cessione di Osimhen: “Osimhen blocca Conte ha chiesto a De Laurentiis di sostituire il nigeriano, che vuole lasciare a tutti i costi Napoli, con Lukaku, ma la società azzurra non si può permettere di inserire in rosa l’ex Inter e Roma senza aver ceduto Osimhen. Perché altrimenti rischierebbe di svalutare il capocannoniere del campionato 2022-23 agli occhi dei possibili acquirenti, che ora devono fare i conti con una clausola rescissoria intorno ai 120 milioni di euro. Ecco perché in questo momento il Milan ha un vantaggio sul Napoli che supera l’appeal esercitato da Conte sul calciatore”.