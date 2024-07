Capitolo Di Lorenzo – Napoli: prove di riavvicinamento, il capitano ha chiamato ADL

Di Lorenzo potrebbe riavvicinarsi al Napoli dopo l’ultimo mese.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ha fatto riferimento ad una telefonata del calciatore al patron azzurro: “Di Lorenzo, dunque, chiama De Laurentiis. Un nuovo contatto telefonico dopo quelli avuti con Antonio Conte. Il difensore del Napoli ha apprezzato le dichiarazioni dei due in occasione della conferenza di presentazione del tecnico. Ha avvertito quella fiducia che il Napoli gli aveva ribadito anche attraverso i social, con quel post datato 31 maggio in cui si sottolineava la volontà di blindarlo, «escludendo una sua possibile cessione», rispettando tra l’altro la chiara volontà di Conte, per cui Di Lorenzo è sempre stato un intoccabile”.