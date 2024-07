Alessandro Buongiorno, è il sogno del Napoli di Antonio Conte. Secondo Sky Sport, nella serata di oggi e nella giornata di domani sono previsti nuovi colloqui per trovare l’accordo definitivo con il difensore. Il club granata per il suo capitano, chiede 35 milioni più 5 di bonus. Il Napoli vuole arrivare ai 35 complessivi per chiudere l’accordo, che sembra sempre più vicino.