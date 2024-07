Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha annunciato tramite il suo account X che Napoli e Torino hanno trovato l’accordo per Alessandro Buongiorno. Queste le sue parole:

“Incontro positivo Napoli-Torino per Alessandro Buongiorno, accordo imminente. C’è da negoziare ancora per quanto riguarda la possibile clausola rescissoria del centrale italiano, che il Napoli per il momento non vorrebbe inserire”.