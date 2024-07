Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa per tra il Napoli ed Alessandro Buongiorno. Secondo l’esperto sono ore decisive in casa Napoli per definire i primi colpi in difesa. Infatti oggi il club azzurro incontrerà nuovamente l’entourage di Alessandro Buongiorno per trovare una quadra sull’ingaggio. Nell’incontro previsto, si parlerà anche di un’eventuale clausola da inserire dopo i primi due anni di contratto e si discuterà dei vari diritti immagine. Successivamente, si passerà ai contatti diretti con il Torino per cercare l’intesa con il club granata.