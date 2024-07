Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa per Leonardo Spinazzola in orbita Napoli. Secondo l’esperto il Napoli e Spinazzola sono sempre più vicini e nella giornata di oggi ci sarà un nuovo incontro per cercare di concludere l’affare. Il Napoli dovrebbe offrire all’esterno un contratto biennale. L’esterno italiano andrebbe quindi a rinforzare le fasce del Napoli, in quello che sarà il 3-5-2 di Antonio Conte.