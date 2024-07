L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano Lobotka alla fine della sfortunata partita con l’Inghilterra ha scambiato la sua maglia con Jude Bellingham. Il fuoriclasse del Real Madrid l’ha indossata mentre abbracciava i genitori. La 22 di Lobotka come cimelio da inserire nella propria collezione, dopo che s’erano affrontati già due volte in Champions, nell’ultima stagione. Alla terza occasione, anche l’inglese si sarà accorto di lui e delle sue prestazioni, dopo quanto fatto vedere nell’Europeo. Lobotka è stato e sarà un giocatore imprescindibile per il ct della Slovacchia, Ciccio Calzona, e lo sarà anche per Antonio Conte, che ha dichiarato 4 giocatori inamovibili per il Napoli del futuro: Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Anguissa e appunto Lobotka. Stanislav lo sa, ha ricevuto personalmente attestati di stima da quello che sarà il suo nuovo allenatore. Ora, però, è tempo di riposo.