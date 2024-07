L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano la prossima settimana ci sarà il primo raduno del Napoli di Antonio Conte. All’appello potrebbe esserci anche Victor Osimhen. La sua cessione non si è sbloccata, la clausola è alta e i club la ritengono eccessiva. Non spendono 130 milioni per il centravanti di Conte e sembrano poco convinti anche in caso di sconto da parte di De Laurentiis. A queste condizioni è difficile ipotizzare una svolta in Premier per Osimhen, eppure proprio l’Inghilterra è il suo sogno. Osimhen ha aspettato e continua a farlo, è in contatto con il suo agente Roberto Calenda ma sa bene che se in pochi giorni non ci saranno sviluppi il futuro immediato si chiama Napoli. Tra una settimana il Napoli si radunerà a Castelvolturno e giovedì 11 partirà per Dimaro. Conte sarebbe ben felice di conoscere Osimhen pur consapevole della situazione.